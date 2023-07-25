Data de publicação: 31 de janeiro de 2022

A investigação pública começa hoje!

Para saber mais sobre o projeto de reurbanização da Estação de Polos Melun, você pode consultar o Arquivo de Informações ou o Arquivo de Consulta de Utilidade Pública.

Para dar sua opinião, acesse:

www.polegare-melun.enquetepublique.net.

Você também pode conhecer o Comissário de Investigação, Sr. Christian Hannezo, durante as permanências:

Na prefeitura de Melun (16 rue Paul-Doumer):

Terça-feira, 1º de fevereiro de 2022: das 9h00 às 12h00

Sábado, 19 de fevereiro de 2022, das 9h às 12h.

Quarta-feira, 2 de março de 2022, das 14h30 às 17h30

Na prefeitura de La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur):

Sábado, 12 de fevereiro de 2022, das 9h às 12h.

Na prefeitura de Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle):