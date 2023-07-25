Início da investigação pública em 1º de fevereiro

Poste - Estação

Data de publicação: 26 de janeiro de 2022

A investigação pública sobre o projeto de reurbanização do centro da estação de Melun será realizada de 1º de fevereiro de 2022, das 9h, até 2 de março de 2022, às 17h30. É organizada pela Prefeitura de Seine-et-Marne, sob a égide de um Comissário Investigador independente, Christian HANNEZO, nos municípios de Melun, Dammarie-lès-Lys e La Rochette.

O comissário investigador está à sua disposição para discutir e receber suas contribuições durante as permanências:
Na prefeitura de Melun (16 rue Paul-Doumer):

  • Terça-feira, 1º de fevereiro de 2022: das 9h00 às 12h00
  • Sábado, 19 de fevereiro de 2022, das 9h às 12h.
  • Quarta-feira, 2 de março de 2022, das 14h30 às 17h30

Na prefeitura de La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)

  • Sábado, 12 de fevereiro de 2022, das 9h às 12h.

Na prefeitura de Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle):

  • Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, das 14h às 17h00

A partir de 1º de fevereiro e durante toda a duração da investigação pública, você poderá consultar o arquivo da investigação pública:

Por fim, a apresentação de suas opiniões e observações sobre o projeto será possível durante a investigação. Para isso, várias possibilidades estão disponíveis para você:

  • O registrador eletrônico
  • Por e-mail em [email protected]
  • Por carta à atenção do comissário investigador
    Christian HANNEZO
    Prefeitura de Melun,
    16 rue Paul-Doumer,
    77000 Melun
  • Registros em papel disponíveis nas prefeituras de Melun, Dammarie-lès-Lys e La Rochette