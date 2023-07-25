Início da investigação pública em 1º de fevereiro
Publicado em-
Atualizado em
Data de publicação: 26 de janeiro de 2022
A investigação pública sobre o projeto de reurbanização do centro da estação de Melun será realizada de 1º de fevereiro de 2022, das 9h, até 2 de março de 2022, às 17h30. É organizada pela Prefeitura de Seine-et-Marne, sob a égide de um Comissário Investigador independente, Christian HANNEZO, nos municípios de Melun, Dammarie-lès-Lys e La Rochette.
O comissário investigador está à sua disposição para discutir e receber suas contribuições durante as permanências:
Na prefeitura de Melun (16 rue Paul-Doumer):
- Terça-feira, 1º de fevereiro de 2022: das 9h00 às 12h00
- Sábado, 19 de fevereiro de 2022, das 9h às 12h.
- Quarta-feira, 2 de março de 2022, das 14h30 às 17h30
Na prefeitura de La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)
- Sábado, 12 de fevereiro de 2022, das 9h às 12h.
Na prefeitura de Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle):
- Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, das 14h às 17h00
A partir de 1º de fevereiro e durante toda a duração da investigação pública, você poderá consultar o arquivo da investigação pública:
- Na Prefeitura de Melun (16 rue Paul-Doumer)
- Na prefeitura de La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)
- Na prefeitura de Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle)
- No site do registro digital
- No site da prefeitura
- O site do projeto
Por fim, a apresentação de suas opiniões e observações sobre o projeto será possível durante a investigação. Para isso, várias possibilidades estão disponíveis para você:
- O registrador eletrônico
- Por e-mail em [email protected]
- Por carta à atenção do comissário investigador
Christian HANNEZO
Prefeitura de Melun,
16 rue Paul-Doumer,
77000 Melun
- Registros em papel disponíveis nas prefeituras de Melun, Dammarie-lès-Lys e La Rochette