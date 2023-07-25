Uma reunião rica em trocas e opiniões iniciais sobre o projeto
30 de janeiro de 2018
Na segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, cerca de cem passageiros vieram encontrar a equipe do projeto para saber mais e fazer perguntas sobre o projeto de desenvolvimento da estação Melun.
As discussões com a equipe do projeto focaram especialmente nos desenvolvimentos planejados ao redor da estação, como pátios, ligações para pedestres, tráfego rodoviário, rodoviárias e serviços complementares. As vantagens e desvantagens dos três cenários de cruzamento ferroviário também foram apresentadas.
Muitas opiniões sobre o projeto foram coletadas. Essas opiniões serão incluídas no balanço patrimonial da consulta.
Île-de-France e os parceiros do projeto gostariam de agradecer a todas as pessoas que conhecemos.
