Uma reunião rica em trocas e opiniões iniciais sobre o projeto

Data de publicação: 30 de janeiro de 2018

Na segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, cerca de cem passageiros vieram encontrar a equipe do projeto para saber mais e fazer perguntas sobre o projeto de desenvolvimento da estação Melun.

As discussões com a equipe do projeto focaram especialmente nos desenvolvimentos planejados ao redor da estação, como pátios, ligações para pedestres, tráfego rodoviário, rodoviárias e serviços complementares. As vantagens e desvantagens dos três cenários de cruzamento ferroviário também foram apresentadas.

Muitas opiniões sobre o projeto foram coletadas. Essas opiniões serão incluídas no balanço patrimonial da consulta.

Île-de-France e os parceiros do projeto gostariam de agradecer a todas as pessoas que conhecemos.

