Até amanhã em Melun para a reunião pública

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2018
Uma reunião pública sobre o projeto de reurbanização da estação-hub será realizada amanhã, terça-feira, 13 de fevereiro de 2018, a partir das 19h, em Melun, no complexo esportivo Jacques Marinelli, na 2 rue Dorée.
Esta reunião pública será uma oportunidade para se informar, fazer suas perguntas e dar sua opinião para enriquecer a reflexão sobre o projeto.
