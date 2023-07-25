Até amanhã em Melun para a reunião pública

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2018

Uma reunião pública sobre o projeto de reurbanização da estação-hub será realizada amanhã, terça-feira, 13 de fevereiro de 2018, a partir das 19h, em Melun, no complexo esportivo Jacques Marinelli, na 2 rue Dorée.

Esta reunião pública será uma oportunidade para se informar, fazer suas perguntas e dar sua opinião para enriquecer a reflexão sobre o projeto.

Tudo o que você precisa saber sobre a consulta