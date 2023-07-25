Qual é o objetivo de uma consulta? Quando acontece?

A consulta é um momento de diálogo e troca entre a equipe responsável por estudar o projeto e o público sobre a oportunidade e as principais características do projeto.

A Île-de-France Mobilités, líder do projeto, e seus parceiros quiseram organizar esse período de informações e trocas com usuários atuais e futuros e viajantes do centro da estação, moradores locais, moradores, bem como qualquer pessoa interessada no projeto, para informá-los, coletar suas dúvidas, opiniões e expectativas sobre o projeto.

Neste pedido, a consulta atende a vários objetivos:

Informar sobre o projeto, seus objetivos e suas principais características;

Para coletar sua opinião sobre a adequação do projeto;

Identificar um cenário preferencial de cruzamento ferroviário;

Integrar as expectativas e necessidades expressas da melhor forma possível para melhorar o desenvolvimento e a operação da estação e de seus arredores.

Ao final da consulta, será elaborado um relatório sobre a consulta, levando em consideração todas as opiniões, pela Île-de-France Mobilités. Aproveitando as lições aprendidas com a consulta, ela será uma ferramenta de tomada de decisão para a Île-de-France Mobilités e seus parceiros sobre o acompanhamento a ser dado ao projeto.

Este relatório será tornado público e acessível a todos.

A consulta sobre a estação Melun ocorrerá de 29 de janeiro a 2 de março de 2018.