O que envolve a reurbanização da estação? Quais cenários estão sujeitos a consulta?

O projeto de reurbanização do centro da estação de Melun visa melhorar o deslocamento diário de todos os passageiros. Para atingir esse objetivo, a Île-de-France Mobilités está propondo desenvolvimentos ao redor da estação e, mais especificamente, pátios de frente, rodoviários, caminhos para pedestres, incluindo PRMs e ciclistas.

Para completar esses desenvolvimentos, três cenários para cruzar os trilhos ferroviários, bem como uma opção para reconfigurar a estação rodoviária sul, são submetidos para consulta.