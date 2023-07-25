ReurbanizaçãoPôle-gare de Melun
O que envolve a reurbanização da estação? Quais cenários estão sujeitos a consulta?
Publicado em
O projeto de reurbanização do centro da estação de Melun visa melhorar o deslocamento diário de todos os passageiros. Para atingir esse objetivo, a Île-de-France Mobilités está propondo desenvolvimentos ao redor da estação e, mais especificamente, pátios de frente, rodoviários, caminhos para pedestres, incluindo PRMs e ciclistas.
Para completar esses desenvolvimentos, três cenários para cruzar os trilhos ferroviários, bem como uma opção para reconfigurar a estação rodoviária sul, são submetidos para consulta.
- Cenário A: a criação de uma passarela para pedestres a leste da estação ferroviária, acessível a todos os pedestres, sem passagem de transporte, possibilitando a ligação entre o norte e o sul do polo. O acesso às plataformas seria reservado para passageiros com bilhete.
- Cenário B: a criação de um túnel subterrâneo a leste da estação ferroviária acessível a todos os pedestres, sem passagem de transporte. O acesso às plataformas, localizadas nas laterais do metrô, é reservado para passageiros com bilhete.
- Cenário C: a criação, a oeste da estação, de um subterrâneo dedicado ao acesso às plataformas e reservado para passageiros com bilhete de transporte, e a criação, a leste da estação, de uma passarela acessível a todos os pedestres sem bilhete de transporte, sem acesso às plataformas.