Qual é o cronograma do projeto?

O cronograma para a implementação do projeto terá que levar em conta a chegada do T Zen 2 Melun – Sénart até 2027, e o desenvolvimento de dois projetos urbanos. A primeira é a do distrito Centre Gare em Melun, que é um projeto de urbanização baseado principalmente na transformação do terreno do antigo Salão Sernam para a realização de um projeto de construção terciária para compor uma nova fachada urbana com a chegada da estação de Melun. A segunda é a do distrito de Saint-Louis em Dammarie-les-Lys, que é a conversão de um local industrial, parcialmente em pousio, com quase 100 ha, e que é objeto de estudos de definição para garantir sua conversão visando a criação de um distrito misto. O trabalho realizado pelos responsáveis competentes do projeto levará em conta as restrições relacionadas aos canteiros de obras desses projetos.