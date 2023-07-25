Qual é o cronograma do projeto? Como o trabalho será realizado?

Ao final da consulta, estudos detalhados incorporando as lições aprendidas da consulta continuarão até 2019.

O cronograma para a implementação do projeto deverá levar em conta o progresso dos projetos de desenvolvimento urbano e transporte ao redor do centro. O projeto de reurbanização do centro Melun terá que preparar a chegada do terminal T Zen 2 prevista para 2024, bem como o desenvolvimento dos projetos urbanos "Quartier Centre Gare" e "Quartier Saint-Louis". O trabalho realizado pelos responsáveis competentes do projeto levará em conta as restrições relacionadas aos outros locais dos projetos relacionados.

Dependendo do cenário de travessia escolhido, três fases principais de trabalho foram identificadas. Essas fases do trabalho serão atualizadas nas próximas etapas e poderão ser otimizadas.

Cenário A:

Fase 1: desenvolvimento da rodoviária norte;

Fase 2: criação do pátio norte para pedestres e cruzamento das faixas;

Fase 3: conclusão dos empreendimentos ao sul do centro da estação;

Cenários B e C:

Fase 1: desenvolvimento da rodoviária norte;

Fase 2: criação da travessia de faixa;

Fase 3: criação do pátio para pedestres ao norte e conclusão dos empreendimentos ao sul do centro

Seja qual for o cenário escolhido para a travessia, as obras de reurbanização do centro da estação de Melun impactarão a vida do distrito e as operações ferroviárias. Mesmo que não possam ser completamente evitados, os efeitos do trabalho serão controlados ao máximo, para limitar o impacto ao mínimo estrito para os usuários.