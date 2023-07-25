ReurbanizaçãoPôle-gare de Melun
Qual é o financiamento do projeto?
Publicado em
Os estudos de viabilidade para a reurbanização do centro da estação de Melun são financiados pelo Estado, pela Região de Île-de-France, pelo Departamento de Seine-et-Marne e pela Comunidade Urbana de Melun Val-de-Seine.
Obras de projetos de postes são elegíveis para vários recursos públicos, incluindo:
- O financiamento previsto no CPER 2015-2020 e, portanto, beneficia-se de recursos do Estado e da Região,
- Financiamento do Plano Diretor de Acessibilidade (SDA) [link para o glossário] para a acessibilidade da estação ferroviária,
- Financiamento relacionado ao projeto T Zen 2,
- O financiamento no common law da Île-de-France Mobilités,
- O financiamento das autoridades locais dentro do âmbito de suas competências de planejamento e gestão rodoviária.