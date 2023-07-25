Quais mudanças o projeto passou após a consulta?

Ao final da consulta, um relatório sobre a consulta, levando em conta todas as opiniões, foi elaborado e tornado público pela Île-de-France Mobilités. Aproveitando as lições aprendidas na consulta, serviu como auxílio à tomada de decisão para a Île-de-France Mobilités e seus parceiros sobre o acompanhamento a ser dado ao projeto.

Após a consulta, foram realizados estudos preliminares (conhecidos como "Diagrama Esquemático"), levando em conta as necessidades expressas pelos habitantes durante a consulta:

A escolha de construir um novo subterrâneo para cruzar os trilhos e acessar as plataformas, dadas suas características em termos de acessibilidade e integração urbana;

Uma resposta às necessidades de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida (PRM) e à dessaturação da estação;

O desenvolvimento de modos de transporte suaves (ciclismo, caminhada);

A criação de um pátio dianteiro real que dê total espaço ao pedestre e permite a recepção do T Zen 2;

A necessidade de reconfigurar a Estação Rodoviária Sul;

A criação de uma oferta de estacionamento adaptada.

O Diagrama Esquemático, validado pelo Conselho de Diretores do IDFM em 14 de abril de 2021, está disponível aqui