Quais são as etapas do diálogo?

A consulta sobre o projeto de reurbanização do Melun Pole ocorreu de 29 de janeiro a 2 de março de 2018. A consulta é um momento de diálogo e troca entre a equipe responsável por estudar o projeto e o público sobre a oportunidade e as principais características do projeto. A Île-de-France Mobilités, líder do projeto, e seus parceiros quiseram organizar esse período de informações e trocas com usuários e viajantes atuais e futuros do Cluster, moradores locais, moradores, bem como com qualquer pessoa interessada no projeto, para informá-los, coletar suas dúvidas, opiniões e expectativas sobre o projeto. As diversas reuniões (reunião de viajantes, oficina-caminhada e reunião pública), assim como as opiniões postadas no site, permitiram que o público contribuísse para a realização do projeto.

A revisão do projeto é o próximo passo fundamental do projeto. Ele fornecerá informações e troca de mensagens com o público, que poderá dar sua opinião sobre o projeto, detalhada no arquivo. Uma comissão de inquérito, nomeada pelo tribunal administrativo, será responsável por garantir o bom funcionamento do tribunal e coletará as opiniões do público. Esta comissão de inquérito elaborará um relatório sobre o progresso da investigação e dará sua opinião sobre o projeto. Com base nessa opinião, o Prefeito decidirá sobre a utilidade pública do projeto, que poderá então ser autorizada.

O diálogo continua ao longo de toda a vida do projeto.

