Quais desenvolvimentos estão planejados para promover a intermodalidade?

A reurbanização dos espaços ao redor da estação permitirá que os passageiros assegurem conexões faciles entre os diferentes meios de transporte (RER D, linha de trem R, linhas de ônibus incluindo o futuro T Zen 2, bicicletas, caminhadas, carros).

Os dois pátios, ao norte e ao sul, serão totalmente dedicados a meios de transporte suaves (bicicletas, caminhada), com espaços mais confortáveis e calçadas alargadas;

A oferta de estacionamento para bicicletas será adaptada às necessidades: arcos, abrigos, estacionamento para bicicletas do IDFM. Uma oficina de reparo e aluguel de bicicletas será aberta na Place Séjourné;

Uma rampa de acesso para a greenway será construída no pátio sul;

O terminal da TZen 2 ficará em frente à entrada da estação, no pátio norte;

Duas estações rodoviárias, ao norte e ao sul do Polo, serão instaladas para maior fluidez nos ônibus:

Áreas de táxi e desembarque serão montadas ao nível dos dois pátios;

O estacionamento regional (PSR), rotulado como estacionamento e transporte (P+R), será ampliado em cerca de 300 vagas.

Esses desenvolvimentos também serão acompanhados por uma melhoria na informação aos passageiros por meio de sinalização adequada e eficaz nas proximidades da estação.