ReurbanizaçãoPôle-gare de Melun
Quais benefícios o projeto trará aos usuários da estação Melun?
O projeto de reurbanização da estação de Melun faz parte de uma política mais ampla para melhorar as condições diárias do transporte de passageiros.
- As conexões entre modos serão facilitadas (caminhada, ciclismo, transporte público, etc.);
- As informações aos passageiros serão de alta qualidade, com conforto de espera e a segurança das rotas será melhorada;
- A estação será acessível a todos os públicos (instalação de elevadores para acesso às plataformas e modernização das plataformas);
- Os espaços na estação serão descarbonados;
- O Pole será acessível a pé, de bicicleta, de ônibus, etc. Seus acessos serão feitos de acordo com projetos urbanos próximos.