Quais benefícios o projeto trará aos usuários da estação Melun?

O projeto de reurbanização da estação de Melun faz parte de uma política mais ampla para melhorar as condições diárias do transporte de passageiros.

As conexões entre modos serão facilitadas (caminhada, ciclismo, transporte público, etc.);

As informações aos passageiros serão de alta qualidade, com conforto de espera e a segurança das rotas será melhorada;

A estação será acessível a todos os públicos (instalação de elevadores para acesso às plataformas e modernização das plataformas);

Os espaços na estação serão descarbonados;

O Pole será acessível a pé, de bicicleta, de ônibus, etc. Seus acessos serão feitos de acordo com projetos urbanos próximos.