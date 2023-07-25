Quais são as lições de cada cenário?

Cenário A: a criação de uma passarela para o leste melhora as conexões entre os modos de transporte e oferece melhor serviço ao novo distrito norte. No entanto, as subidas e descidas significativas da passarela (>16 metros de diferença acumulada de altitude) e a concentração de acesso ferroviário no final da plataforma tornam esse caminho menos atraente em favor do já existente. Uma entrada comum para o atual subterrâneo e a futura passarela para pedestres seria criada para o acesso sul à estação.

A passarela não é acessível para ciclistas. O subterrâneo público existente está aberto para pedestres e ciclistas a pé.

Cenário B: a criação de um subterrâneo térreo localizado no centro das plataformas facilita as rotas de passageiros e possibilita otimizar as conexões (linhas D e R localizadas no centro das plataformas), o que o torna atraente. Essa travessia possibilita dedicar o atual subsolo público às bicicletas.

O trabalho é mais complexo, mas terá impacto limitado no tráfego ferroviário.

Cenário C: esse cenário "misto" oferece um túnel subterrâneo reservado exclusivamente para acesso às plataformas das linhas D e R e uma passarela dedicada aos pedestres a leste. Por outro lado, a multiplicação de acessos ao centro, a criação de conexões exclusivas que complicam as rotas para pedestres e a inclinação íngreme da passarela tornam esse cenário menos atraente.

O subterrâneo público existente seria aberto para pedestres e ciclistas a pé.