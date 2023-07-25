Quem são os líderes do projeto?

A Île de France Mobilités é a proprietária do projeto. Ele gerencia os estudos em estreita colaboração com parceiros como o Estado, autoridades locais e operadores de transporte (SNCF, RATP).

O Estado, a Região da Île-de-France, o Departamento de Seine-et-Marne, a Comunidade de Aglomeração Melun Val-de-Seine e a Île de France Mobilités, a proprietária do projeto, financiam os estudos de viabilidade (DOCP, Schematic, etc.);

A próxima fase de estudos mais detalhados, conhecida como Diagrama Esquemático, permitirá determinar os parâmetros de gestão do projeto e as chaves de financiamento associadas.