Conheça os especialistas: um olhar para trás na noite de decodificação de 29 de março

Organizada em 29 de março de 2023, das 19h às 21h30, na sala Hunebelle em Clamart, o objetivo da noite de descriptografia foi permitir que os participantes aprofundassem seu conhecimento sobre o projeto, tanto do ponto de vista técnico quanto de sua potencial integração ao território durante a fase de construção.

Esta noite foi organizada em duas sequências: uma no cenário da superfície, seguida por outra no cenário do túnel. Após as apresentações e o feedback dos palestrantes sobre a organização do local para projetos de transporte subterrâneo ou terrestre, os participantes puderam trabalhar em mesas-redondas e solicitar os especialistas presentes para trocar e responder perguntas.

Essa reunião, organizada em um formato diferente das noites de abertura (7 de março) e da noite de debate (22 de março), cumpriu suas promessas. A participação (mais de 90 pessoas foram contabilizadas), assim como a qualidade das contribuições, continuam enriquecendo o conteúdo da consulta em torno do projeto.

Dominique Ganiage, fiadora da consulta, esteve presente para garantir o bom andamento da reunião, responder algumas perguntas do público e dar sua opinião sobre a noite.