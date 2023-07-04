Conheça os especialistas: um olhar para trás na noite de decodificação de 29 de março
Publicado em
Organizada em 29 de março de 2023, das 19h às 21h30, na sala Hunebelle em Clamart, o objetivo da noite de descriptografia foi permitir que os participantes aprofundassem seu conhecimento sobre o projeto, tanto do ponto de vista técnico quanto de sua potencial integração ao território durante a fase de construção.
Esta noite foi organizada em duas sequências: uma no cenário da superfície, seguida por outra no cenário do túnel. Após as apresentações e o feedback dos palestrantes sobre a organização do local para projetos de transporte subterrâneo ou terrestre, os participantes puderam trabalhar em mesas-redondas e solicitar os especialistas presentes para trocar e responder perguntas.
Essa reunião, organizada em um formato diferente das noites de abertura (7 de março) e da noite de debate (22 de março), cumpriu suas promessas. A participação (mais de 90 pessoas foram contabilizadas), assim como a qualidade das contribuições, continuam enriquecendo o conteúdo da consulta em torno do projeto.
Dominique Ganiage, fiadora da consulta, esteve presente para garantir o bom andamento da reunião, responder algumas perguntas do público e dar sua opinião sobre a noite.
A primeira parte da reunião foi dedicada à apresentação por especialistas sobre os princípios da organização de um canteiro de obras para projetos subterrâneos. Aymeric GELLEE, chefe do departamento de estruturas de engenharia da Ingérop, um escritório de projetos mandatado pela Île-de-France Mobilités, foi o primeiro a apresentar os princípios principais do projeto e da fase de um projeto desse tipo. Thierry HUYGHUES BEAUFOND, chefe de infraestrutura da Société du Grand Paris, então deu seu feedback sobre a construção, com máquinas de perfuração, do metrô Grand Paris Express.
Os participantes da reunião puderam então trocar mesas, registrar suas observações e perguntas. Os especialistas presentes nesta reunião estavam disponíveis para responder perguntas e fornecer insights adicionais em pequenos grupos. Os principais temas discutidos em cada mesa eram então objeto de uma restituição coletiva.
A segunda parte da reunião começou com uma apresentação dos princípios para organizar um local para projetos de superfície. Sébastien BADENS, chefe do departamento de estudos de transporte upstream em Ingérop, apresentou pela primeira vez a fase típica de um projeto desse tipo. Marine LERCH, gerente de projeto do bonde T10 na Île-de-France Mobilités, então deu feedback sobre o trabalho no bonde T10, que está previsto para ser comissionado no final de junho de 2023.
Um novo período de trocas por mesas na presença dos especialistas foi então realizado, que deu origem a uma restituição coletiva.
As atas e o material de apresentação distribuídos durante a reunião serão publicados online em breve.