Descubra o projeto

ExtensãoJardin Parisien > Gare de Clamart

A extensão em 3 objetivos

Melhor conexão do território

para a rede de transporte público da Île-de-France, em particular oferecendo uma nova conexão com a futura linha 15 do metrô

Aumento do uso do transporte público dez vezes

no sul do departamento de Hauts-de-Seine, graças a um meio de transporte sem carbono

Apoio ao desenvolvimento

do território por conta do transporte público

Uma rota de túnel

De 27 de fevereiro a 24 de abril de 2023, a consulta preliminar sobre a extensão do bonde T10 possibilitou a apresentação, iluminação e debate setorial por setor dois cenários:

  • O cenário "base", em um túnel;
  • O cenário "alternativo", na superfície.

À luz de múltiplas trocas com o público, a Île-de-France Mobilités decidiu continuar os estudos do cenário do túnel e descartar o cenário da superfície.

A chamada fase de "consulta contínua", que começou no final de 2023, agora visa refinar gradualmente o projeto de ampliação do túnel e as condições para sua integração ao território, seção por seção e em cada setor.

Ampliar a rota
O plano do projeto de extensão do bonde T10 em Clamart segundo o cenário do túnel selecionado ao final da consulta preliminar. A rota começa em Jardin Parisien e atende as estações Mairie de Clamart e Centre de Clamart antes de chegar ao seu terminal Gare de Clamart.

Onde?

Essa rota passa por um túnel após a estação Jardin Parisien e segue sob a floresta de Meudon e a cidade de Clamart.

O quê?

3 novas estações:

  • Prefeitura de Clamart
  • Centro de Clamart, próximo ao Parc de la Maison Blanche
  • Estação Clamart
2 obras auxiliares:

  • Bois de Clamart (setor de campos esportivos)
  • Setor Lazare Carnot

Quando a distância entre duas estações sucessivas é superior a 800 metros, é necessário instalar uma estrutura chamada de "anexo" que permita acesso emergencial ao túnel em caso de incidente e capaz de ventilar e extrair a fumaça do túnel.

Como?

A partida é oferecida a partir da estação "Jardin Parisien", em um ambiente suavemente inclinado, adequado para o início ideal de um túnel. Imediatamente ao norte da estação "Jardin Parisien", o bonde iniciava sua descida para se enterrar a uma profundidade de cerca de 15 metros em relação ao terreno natural.

Para minimizar riscos geotécnicos, a rota evitaria pedreiras subterrâneas tanto quanto possível, ou passaria por baixo delas caso não houvesse evitação. Também é dada atenção especial às possíveis interfaces com outros elementos presentes no porão (estacionamentos subterrâneos, fundações de edifícios, etc.).