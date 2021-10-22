Descubra o projeto

De 27 de fevereiro a 24 de abril de 2023, a consulta preliminar sobre a extensão do bonde T10 possibilitou a apresentação, iluminação e debate setorial por setor dois cenários:

O cenário "base", em um túnel;

O cenário "alternativo", na superfície.

À luz de múltiplas trocas com o público, a Île-de-France Mobilités decidiu continuar os estudos do cenário do túnel e descartar o cenário da superfície.

A chamada fase de "consulta contínua", que começou no final de 2023, agora visa refinar gradualmente o projeto de ampliação do túnel e as condições para sua integração ao território, seção por seção e em cada setor.