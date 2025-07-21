ExtensãoJardin Parisien > Gare de Clamart

Desde 24 de junho de 2023, o bonde T10 conecta Antony (Croix de Berny) a Clamart (Jardin Parisien) em 20 minutos, via Châtenay-Malabry e Le Plessis-Robinson. Para melhor atender às necessidades de mobilidade da região, decidiu-se estudar as condições para a construção de uma extensão do bonde T10 entre as estações "Jardin Parisien" e "Gare de Clamart", permitindo a conexão com a linha 15 do metrô e o trem N no terminal, na estação Clamart.

Essa extensão permitiria tempos de viagem mais curtos e confiáveis para todos os usuários do bonde T10, além de maior conforto para os usuários das linhas de ônibus atualmente saturadas, em particular os ônibus 189 e 191. Este projeto também teria vantagens ambientais ao promover mobilidade ativa e intermodalidade.

A consulta preliminar organizada de 27 de fevereiro a 24 de abril de 2023 orientou a Île-de-France Mobilités em sua decisão de continuar os estudos do projeto de extensão T10 de acordo com um cenário de túnel.