Bonde

ExtensãoJardin Parisien > Gare de Clamart

Desde 24 de junho de 2023, o bonde T10 conecta Antony (Croix de Berny) a Clamart (Jardin Parisien) em 20 minutos, via Châtenay-Malabry e Le Plessis-Robinson. Para melhor atender às necessidades de mobilidade da região, decidiu-se estudar as condições para a construção de uma extensão do bonde T10 entre as estações "Jardin Parisien" e "Gare de Clamart", permitindo a conexão com a linha 15 do metrô e o trem N no terminal, na estação Clamart.
Essa extensão permitiria tempos de viagem mais curtos e confiáveis para todos os usuários do bonde T10, além de maior conforto para os usuários das linhas de ônibus atualmente saturadas, em particular os ônibus 189 e 191. Este projeto também teria vantagens ambientais ao promover mobilidade ativa e intermodalidade.

A consulta preliminar organizada de 27 de fevereiro a 24 de abril de 2023 orientou a Île-de-France Mobilités em sua decisão de continuar os estudos do projeto de extensão T10 de acordo com um cenário de túnel.

Foto de um trem de bonde T10
Foto de um trem de bonde T10

Imagem 1 de 3

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Hauts-de-Seine
Île-de-France Mobilités

Notícias

Publicado em

Configurações de túnel de tubo único e duplo: descubra a folha de descriptografia

Subscrever notícias
Todas as notícias sobre projectos

Plano

Números-Chave

3

Novas estações

2

Obras auxiliares

5 min

Tempo de viagem

3,1 km

Enredo adicional

53 000

Novos convidados/dia

700

milhões de euros de investimento (excluindo material rodante)

Calendário

Veja o calendário
  1. 2023
    Decisão sobre o acompanhamento do projeto
  2. Hoje
    2023-2025
    Consulta contínua
  3. Inquérito público
  4. Estudos, procedimentos administrativos
  5. Obra
  6. A partir de 2032
    Comissionamento planejado