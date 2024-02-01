Consulta contínua – discussões continuam

A consulta preliminar organizada de 27 de fevereiro a 24 de abril de 2023 foi um momento essencial para discutir e coletar suas opiniões. Em 17 de outubro de 2023, foi realizada uma reunião pública de resumo para apresentar os resultados da consulta, as decisões tomadas ao final da consulta e os compromissos assumidos pela Île-de-France Mobilités para a continuidade do projeto e a consulta em andamento.

Qual é a consulta em andamento?

Uma nova fase conhecida como "consulta contínua", colocada sob a égide da Comissão Nacional de Debate Público, foi aberta desde o final de 2023. Seu objetivo geral é refinar gradualmente o projeto e as condições para sua integração no território, seção por seção, e continuará até a investigação pública.

A primeira fase da consulta em andamento deve possibilitar o estabelecimento de um inventário compartilhado, um elemento essencial para o restante do projeto. A Île-de-France Mobilités deseja contar com as contribuições dos habitantes e partes interessadas da região para enriquecer a fase de estudo, que começará na primavera de 2024.

Primeiro passo: as audições dos atores

A nova fase da chamada consulta "contínua" foi marcada por audiências de associações e moradores locais que apresentaram um caderno de ator durante a consulta preliminar. Isso permite que expressem suas necessidades essenciais no contexto do projeto de ampliação do túnel selecionado ao final da consulta, especifiquem suas perguntas e propostas de soluções alternativas, para que a Île-de-France Mobilités possa fornecer as respostas desejadas.

Um total de 9 entrevistas foram realizadas presencialmente e remotamente. A Île-de-France Mobilités gostaria de agradecer a todos os participantes dessas trocas de riquezas e construtivas. Uma sessão de feedback será oferecida aos participantes, e um resumo das audiências será publicado no site do projeto.

E agora? Oficinas por setor

A consulta em andamento continuará agora com um ciclo de workshops por setor. O objetivo é estabelecer com você um inventário compartilhado da situação e identificar juntos seus usos, práticas e pontos de atenção em seus bairros, para poder integrá-los em estudos futuros e voltar a você posteriormente com propostas de desenvolvimento adequadas.