Consulta contínua - consulte o segundo relatório intermediário!

O segundo relatório provisório da consulta em andamento está online. Escrito por Sylvie Haudebourg, garantidora da consulta contínua nomeada pela Comissão Nacional de Debate Público, este relatório faz um balanço de todo o processo realizado entre outubro de 2024 e setembro de 2025.

Este documento oferece uma visão completa do envolvimento do público e dos mecanismos de consulta e diálogo implementados pelo proprietário do projeto, segue os compromissos do proprietário do projeto e revisa o conteúdo das trocas com o público e os principais temas levantados por este. O fiador também apresenta sua opinião sobre o andamento da consulta.

A consulta em andamento será objeto de um relatório provisório a cada ano, até a investigação pública, a próxima grande etapa da participação pública no projeto.