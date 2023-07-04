Descubra os resultados da consulta dos fiadores do CNDP

Após a consulta preliminar sobre o projeto de extensão do bonde T10, realizada de 27 de fevereiro a 24 de abril de 2023, os fiadores da consulta, Dominique Ganiage e Sylvie Haudebourg, apresentaram sua avaliação da consulta à Comissão Nacional para o Debate Público (CNDP) em 24 de maio de 2023.

Em particular, os fiadores da consulta afirmaram que os requisitos do CNDP em termos de informação e consulta foram ouvidos e respeitados pela Île-de-France Mobilités, no âmbito de um diálogo construtivo entre o proprietário do projeto e os fiadores. Eles também saudaram a riqueza das trocas, a amplitude da participação e as perguntas ou propostas. Encontre a análise deles sobre a consulta e as recomendações AQUI!

Agora é hora da resposta do proprietário do projeto, a Île-de-France Mobilités, que completará e encerrará essa primeira fase do projeto.