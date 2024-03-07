Em março de 2024, participe dos workshops por setor!

Três oficinas perto de você

A Île-de-France Mobilités convida você a participar dos workshops setoriais organizados no final de março de 2024!

No programa: uma caminhada no campo e um momento de troca na sala.

Setor da estação Clamart: quarta-feira, 20 de março, às 18h.

Encontro no pátio da estação (1 Esplanade Nadar, 92140 Clamart)

Setor do centro da cidade de Clamart: quarta-feira, 27 de março, às 18h.

Ponto de encontro em frente ao centro de emprego (30 rue Gabriel Péri, 92140 Clamart)

Setor Jardin Parisien: sábado, 30 de março, às 9h30.

Encontro no ponto Hôpital Béclère no bonde T10

O objetivo dessas reuniões é estabelecer um inventário compartilhado, identificando juntos seus usos, práticas e pontos de interesse em seus bairros. Isso é para poder integrá-los aos estudos e depois apresentar propostas de desenvolvimento adequadas, especialmente para as estações e outras estruturas de superfície.

Inscreva-se em workshops próximos a você preenchendo este formulário.

A consulta continua: o que é isso?

A consulta preliminar organizada de 27 de fevereiro a 24 de abril de 2023 orientou a Île-de-France Mobilités em sua decisão de continuar os estudos do projeto de extensão T10 de acordo com um cenário de túnel. Uma nova fase chamada "consulta contínua" está agora sendo aberta, colocada sob a égide da Comissão Nacional de Debate Público. Este último nomeou Sylvie Haudebourg como fiadora responsável pelo monitoramento da consulta em andamento, que, portanto, continuará sua missão de apoiar a Île-de-France Mobilités até a investigação pública.

O objetivo geral da consulta contínua é refinar gradualmente o projeto e as condições para sua integração no território, seção por seção. A primeira fase da consulta em andamento, que inclui os workshops por setor, deve possibilitar o estabelecimento de um inventário compartilhado com você: um elemento essencial para enriquecer futuros estudos técnicos.