Configurações de túnel de tubo único e duplo: descubra a folha de descriptografia

A Île-de-France Mobilités está atualmente realizando estudos para a extensão do bonde T10 entre as estações Jardin Parisien e Gare de Clamart, a fim de otimizar seu projeto. Duas configurações alternativas do túnel, tubo único ou duplo, são assim estudadas do ponto de vista técnico. O objetivo: identificar a opção mais favorável para reduzir o impacto superficial no tecido urbano, otimizar o equilíbrio ambiental da operação e, ao mesmo tempo, garantir que as necessidades futuras relacionadas à operação da linha sejam atendidas.

Para entender melhor essas duas configurações, suas características e suas implicações em termos de segurança, configuração da estação e avaliação ambiental, a Île-de-France Mobilités desenvolveu uma folha temática comparando essas duas opções.

Os estudos realizados pela Île-de-France Mobilités continuam verificando a viabilidade dessas duas configurações e comparando suas vantagens e desvantagens, mas também para estabilizar um cenário otimizado para o projeto, especialmente para a rota e a localização das estações. Um período de intercâmbio será organizado na primavera de 2026 para apresentar os resultados dos estudos e a evolução do projeto ao público.