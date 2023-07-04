A consulta preliminar terminou – obrigado pela sua participação!
Publicado em-
Atualizado em
Entre 27 de fevereiro e 24 de abril, 12 reuniões foram organizadas perto de você:
- O 6 fica no espaço público de 27 de fevereiro a 20 de março, com mais de 450 participantes
- A reunião pública de abertura, em 7 de março, contou com a presença de quase 300 participantes
- O debate noturno de 22 de março foi na presença de 100 participantes
- A noite de decodificação aconteceu em 29 de março com 90 participantes
- Os dois workshops de 6 e 13 de abril reuniram 70 e 60 participantes, respectivamente
- A noite de encerramento em 20 de abril foi na presença de 150 participantes
Obrigado pela participação!
Um total de 3.440 avaliações foram coletadas com:
- 196 questionários preenchidos nas arquibancadas e durante as reuniões
- 19 cadernos de atores depositados
- 2.154 avaliações escritas online
- Cupons 1090 T
Todas essas contribuições agora estudarão uma análise para avaliar a consulta.
Você pode encontrar as opiniões, cadernos de atores, materiais e relatórios das reuniões no site.
Até o final de maio para a publicação do relatório dos fiadores!