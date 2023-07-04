A reunião pública de encerramento: o último destaque da consulta preliminar
Publicado em-
Atualizado em
Organizada em 20 de abril de 2023, das 19h às 21h30, na sala Hunebelle em Clamart, a reunião pública ao final da consulta preliminar teve como objetivo estabelecer um estado inicial de participação e consulta e dar a palavra às partes interessadas do território.
Essa última vez de trocas com o público como parte da consulta preliminar contou com cerca de 150 participantes.
A reunião foi apresentada pelo prefeito de Clamart, Jean-Didier BERGER, Arnaud CROLAIS, Diretor de Infraestrutura da Île-de-France Mobilités, e Yves DANTEC, chefe do Departamento de Projetos de Superfície da Île-de-France Mobilités.
Os dois garantidores da consulta preliminar nomeados pela Comissão Nacional de Debate Público (CNDP), Dominique GANIAGE e Sylvie HAUDEBOURG, então tomaram a palavra para realizar uma retrospectiva da consulta.
As equipes da Île-de-France Mobilités também forneceram suas opiniões sobre a consulta e os principais temas discutidos.
Georges SIFFREDI, presidente do Conselho Departamental de Hauts-de-Seine, e Benoît BLOT, 2º vice-prefeito de Plessis Robinson, reagiram a essas apresentações e também deram suas opiniões sobre a consulta e suas lições.
Após essas intervenções, foi organizada uma primeira vez de intercâmbios durante a qual os participantes expressaram sua experiência na consulta.
O chão foi então dado às estruturas que optaram por enviar um caderno de ator, para que pudessem analisar as visões contrastantes do projeto:
- Charles-Emmanuel THURET, Société du Grand Paris
- Jean-Didier BERGER, Presidente EPT Vallée Sud Grand Paris
- Marie-Catherine POIRIER, Presidente da AUT Clamart
- Daniel COLLEAUX, Morando em Clamart
- Pierre SALMERON, Sud Environnement
- William SERRANO, Dérailleurs de Clamart
- Roland RABEAU, Clamart Citoyenne
- Serge KEHYAYAN, Cidade de Clamart
Finalmente, após a apresentação dos próximos passos pelos fiadores e pelas equipes da Île-de-France Mobilités, os participantes puderam reagir a todos os discursos e expressar suas contribuições mais recentes durante um segundo período de intercâmbio.
Todas as intervenções, bem como as respostas fornecidas pelo líder do projeto, foram registradas e constarão na ata desta reunião.
Durante esta reunião de encerramento, todos os palestrantes agradeceram ao líder do projeto e aos fiadores pela realização da consulta e pelos diferentes formatos propostos. O líder do projeto, por sua vez, agradeceu aos participantes pela participação e pelas contribuições detalhadas, ricas e de qualidade.
As atas e o material de apresentação distribuídos durante a reunião serão publicados em breve neste site.