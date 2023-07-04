A reunião pública de encerramento: o último destaque da consulta preliminar

Organizada em 20 de abril de 2023, das 19h às 21h30, na sala Hunebelle em Clamart, a reunião pública ao final da consulta preliminar teve como objetivo estabelecer um estado inicial de participação e consulta e dar a palavra às partes interessadas do território.

Essa última vez de trocas com o público como parte da consulta preliminar contou com cerca de 150 participantes.

A reunião foi apresentada pelo prefeito de Clamart, Jean-Didier BERGER, Arnaud CROLAIS, Diretor de Infraestrutura da Île-de-France Mobilités, e Yves DANTEC, chefe do Departamento de Projetos de Superfície da Île-de-France Mobilités.

Os dois garantidores da consulta preliminar nomeados pela Comissão Nacional de Debate Público (CNDP), Dominique GANIAGE e Sylvie HAUDEBOURG, então tomaram a palavra para realizar uma retrospectiva da consulta.

As equipes da Île-de-France Mobilités também forneceram suas opiniões sobre a consulta e os principais temas discutidos.