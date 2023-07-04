A reunião pública de abertura: o primeiro destaque da consulta preliminar

Organizada em 7 de março de 2023, das 19h às 21h30, na sala Hunebelle em Clamart, a reunião pública para abrir a consulta preliminar tinha como objetivo apresentar o quadro e as modalidades da consulta, o projeto de extensão do bonde T10 e os dois cenários submetidos para consulta. Também era uma questão de permitir uma primeira vez de trocas com o público.

Essa reunião cumpriu todas as suas promessas e o interesse pelo projeto foi ilustrado pela alta participação: quase 300 participantes foram contabilizados!

No local, todos tiveram a oportunidade de enviar sua opinião por meio de um questionário e acessar a documentação disponibilizada pela Île-de-France Mobilités, a líder do projeto.