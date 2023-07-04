A reunião pública de abertura: o primeiro destaque da consulta preliminar
Organizada em 7 de março de 2023, das 19h às 21h30, na sala Hunebelle em Clamart, a reunião pública para abrir a consulta preliminar tinha como objetivo apresentar o quadro e as modalidades da consulta, o projeto de extensão do bonde T10 e os dois cenários submetidos para consulta. Também era uma questão de permitir uma primeira vez de trocas com o público.
Essa reunião cumpriu todas as suas promessas e o interesse pelo projeto foi ilustrado pela alta participação: quase 300 participantes foram contabilizados!
No local, todos tiveram a oportunidade de enviar sua opinião por meio de um questionário e acessar a documentação disponibilizada pela Île-de-France Mobilités, a líder do projeto.
A reunião foi apresentadapelo prefeito de Clamart, Jean-Didier BERGER, pelo presidente do Conselho Departamental, Georges SIFFREDI, e pelo Diretor-Geral da Île-de-France Mobilités, Laurent PROBST.
Os dois fiadores da consulta prévia nomeados pela Comissão Nacional de Debate Público (CNDP), Dominique GANIAGE e Sylvie HAUDEBOURG, também falaram para explicar a função do CNDP, bem como o papel de seus fiadores durante as consultas preliminares. Em seguida, responderam a algumas perguntas feitas pelos participantes e fizeram uma avaliação inicial desse primeiro encontro.
As equipes da Île-de-France Mobilités fizeramuma apresentação inicialdo projeto em termos de governança e cronograma provisório, e sobre as principais característicasdos dois cenários apresentados à consulta. Essa apresentação também proporcionou a oportunidade de discutir asalternativas estudadas, mas não mantidas pela Île-de-France Mobilités, e de detalhar o sistema e as modalidades da consulta preliminar.
Após essa apresentação, foi organizado um tempo de intercâmbio que durou cerca de 1 hora.Nesta ocasião, os participantes puderam fazer muitas perguntas às equipes do Île-de-France Mobilités. Todas essas perguntas, assim como as respostas fornecidas pelo líder do projeto, foram registradas e aparecerão na ata desta reunião. Durante suas palavras finais, os fiadores destacaram o bom andamento desta reunião graças à participação ativa e à escuta respeitosa dos participantes e oradores.
As atas e o material de apresentação distribuídos durante a reunião serão publicados em breve neste site.
Créditos das fotos: ©sennse_cbadet