Hora do debate! Um olhar para trás na noite de 22 de março.

Em 22 de março de 2023, o debate noturno foi realizado na sala Hunebelle em Clamart, às 19h.

Por mais de 2 horas e 30 minutos, cem participantes tiveram a oportunidade de se expressar sobre a possibilidade do projeto em um território em desenvolvimento.

Ao longo da noite, as equipes da Île-de-France Mobilités, assim como Thierry DUSSAUTOIR, chefe do Departamento de Políticas e Ofertas de Mobilidade – Departamento de Hauts-de-Seine, e Damien DELAVILLE, urbanista – Instituto da Região de Paris, estiveram presentes para dar explicações, responder perguntas e impulsionar o debate.