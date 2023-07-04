Hora do debate! Um olhar para trás na noite de 22 de março.
Publicado em-
Atualizado em
Em 22 de março de 2023, o debate noturno foi realizado na sala Hunebelle em Clamart, às 19h.
Por mais de 2 horas e 30 minutos, cem participantes tiveram a oportunidade de se expressar sobre a possibilidade do projeto em um território em desenvolvimento.
Ao longo da noite, as equipes da Île-de-France Mobilités, assim como Thierry DUSSAUTOIR, chefe do Departamento de Políticas e Ofertas de Mobilidade – Departamento de Hauts-de-Seine, e Damien DELAVILLE, urbanista – Instituto da Região de Paris, estiveram presentes para dar explicações, responder perguntas e impulsionar o debate.
Sylvie HAUDEBOURG, fiadora da consulta preliminar nomeada pela Comissão Nacional de Debate Público (CNDP), também esteve disponível para responder perguntas do público e dar sua opinião sobre a noite.
Antes de iniciar o debate, os participantes responderam a várias pesquisas levantando a mão, sobre sua visão do projeto e a dinâmica territorial apresentada.
A noite então ocorreu em duas fases: a primeira sobre as necessidades do território, a segunda sobre a solução proposta para atender a essas necessidades.
Após as apresentações dos palestrantes, os participantes podiam debater contribuindo oralmente ou por escrito.
Os principais temas abordados durante as fases de debate foram os seguintes:
- Projeções e dinâmicas territoriais em termos de emprego e população
- Os territórios beneficiados pelo projeto
- Abertura de certos distritos de Clamart
- A solução apoiada pelos Île-de-France Mobilités e alternativas
- As condições para implementar a solução, especialmente através do prisma do meio ambiente com a pegada de carbono
- Acessibilidade
- A reorganização da rede de ônibus
Além disso, antes e depois do debate, todos tiveram a oportunidade de expressar sua opinião respondendo ao questionário e puderam obter a documentação disponibilizada pela Île-de-France Mobilités.
As atas e o material de apresentação distribuídos durante a reunião serão publicados em breve neste site.
Inscreva-se para as próximas reuniões da consulta preliminar do projeto de extensão do bonde T10 consultando o espaço da agenda !
Créditos das fotos: ©sennse_cbadet