Hora do debate! Um olhar para trás na noite de 22 de março.

Em 22 de março de 2023, o debate noturno foi realizado na sala Hunebelle em Clamart, às 19h.

Por mais de 2 horas e 30 minutos, cem participantes tiveram a oportunidade de se expressar sobre a possibilidade do projeto em um território em desenvolvimento.

Ao longo da noite, as equipes da Île-de-France Mobilités, assim como Thierry DUSSAUTOIR, chefe do Departamento de Políticas e Ofertas de Mobilidade – Departamento de Hauts-de-Seine, e Damien DELAVILLE, urbanista – Instituto da Região de Paris, estiveram presentes para dar explicações, responder perguntas e impulsionar o debate.

Sylvie HAUDEBOURG, fiadora da consulta preliminar nomeada pela Comissão Nacional de Debate Público (CNDP), também esteve disponível para responder perguntas do público e dar sua opinião sobre a noite.

Antes de iniciar o debate, os participantes responderam a várias pesquisas levantando a mão, sobre sua visão do projeto e a dinâmica territorial apresentada.

A noite então ocorreu em duas fases: a primeira sobre as necessidades do território, a segunda sobre a solução proposta para atender a essas necessidades.

Após as apresentações dos palestrantes, os participantes podiam debater contribuindo oralmente ou por escrito.

Os principais temas abordados durante as fases de debate foram os seguintes:

  • Projeções e dinâmicas territoriais em termos de emprego e população
  • Os territórios beneficiados pelo projeto
  • Abertura de certos distritos de Clamart
  • A solução apoiada pelos Île-de-France Mobilités e alternativas
  • As condições para implementar a solução, especialmente através do prisma do meio ambiente com a pegada de carbono
  • Acessibilidade
  • A reorganização da rede de ônibus

Além disso, antes e depois do debate, todos tiveram a oportunidade de expressar sua opinião respondendo ao questionário e puderam obter a documentação disponibilizada pela Île-de-France Mobilités.

As atas e o material de apresentação distribuídos durante a reunião serão publicados em breve neste site.
