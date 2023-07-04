Bonde

ExtensãoJardin Parisien > Gare de Clamart

Uma retrospectiva do segundo workshop contributivo

Na quinta-feira, 13 de abril de 2023, foi realizado o segundo workshop contributivo sobre o tema dos desenvolvimentos por setor.

O workshop foi estruturado em torno de duas sequências compostas por um tempo de apresentação e depois um tempo colaborativo:

  • Desenvolvimentos no caso do cenário acima do solo
  • Desenvolvimentos no caso do cenário do túnel

Assim, após apresentações de Olivier MAHIEU e Xavier SANCHEZ, Gerentes de Projetos de Bondes, os sessenta participantes completaram os materiais de contribuição criados para cada cenário:

  • Um mapa das estações para indicar suas observações, perguntas, ideias ou pontos de atenção sobre as estações (localização, número, etc.)
  • Um friso de desenvolvimento para registrar suas opiniões e observações sobre os trechos apresentados, no caso do cenário acima do solo, e sobre os desenvolvimentos ao redor das emergências, para o cenário do túnel.

Durante esse workshop, as contribuições foram muito ricas e detalhadas.

As atas com os materiais concluídos e o material de apresentação distribuído durante a reunião serão publicadas em breve neste site.