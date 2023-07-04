Uma retrospectiva do segundo workshop contributivo
Na quinta-feira, 13 de abril de 2023, foi realizado o segundo workshop contributivo sobre o tema dos desenvolvimentos por setor.
O workshop foi estruturado em torno de duas sequências compostas por um tempo de apresentação e depois um tempo colaborativo:
- Desenvolvimentos no caso do cenário acima do solo
- Desenvolvimentos no caso do cenário do túnel
Assim, após apresentações de Olivier MAHIEU e Xavier SANCHEZ, Gerentes de Projetos de Bondes, os sessenta participantes completaram os materiais de contribuição criados para cada cenário:
- Um mapa das estações para indicar suas observações, perguntas, ideias ou pontos de atenção sobre as estações (localização, número, etc.)
- Um friso de desenvolvimento para registrar suas opiniões e observações sobre os trechos apresentados, no caso do cenário acima do solo, e sobre os desenvolvimentos ao redor das emergências, para o cenário do túnel.
Durante esse workshop, as contribuições foram muito ricas e detalhadas.
As atas com os materiais concluídos e o material de apresentação distribuído durante a reunião serão publicadas em breve neste site.