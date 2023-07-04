Não perca o início da consulta!

Qual é o objetivo de uma consulta?

A consulta é organizada para permitir a participação do público envolvido, visando melhorar a tomada de decisões futuras. Assim, deve permitir que os participantes sejam informados, compartilhem suas dúvidas e opiniões, e façam suas contribuições.

No centro desta consulta, os dois cenários apresentados pelo líder do projeto (o cenário de referência "túnel" e o cenário alternativo "acima do solo") serão tema de trocas e debates. De forma mais ampla, a consulta permitirá abordar diversos temas, como a adequação do projeto, os desenvolvimentos necessários para acomodar o bonde, sua contribuição para o desenvolvimento do território e a descarbonização da mobilidade, entre outros.

Sua opinião conta! Todas as opiniões expressas realmente contribuirão para a avaliação produzida ao final da consulta.

As equipes da Île-de-France Mobilités estão esperando por você em grande número para a consulta sobre a extensão do bonde T10!