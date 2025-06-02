Extensão do bonde T10: nos vemos na reunião pública em 18 de junho de 2025!

Desde fevereiro de 2023, muitos de vocês acompanharam e participaram das várias etapas da consulta sobre o projeto de extensão do bonde T10. Primeiramente, durante a consulta preliminar, ao final da qual foi decidido continuar o projeto segundo um cenário de extensão do túnel.

A consulta contínua tornou possível, em especial durante dois ciclos de workshops, integrar seu diagnóstico de campo, seu feedback e suas propostas, com o objetivo de enriquecer os estudos técnicos dos diferentes cenários. Ao mesmo tempo, a Île-de-France Mobilités aprofundou certas soluções alternativas, como havia se comprometido a fazer ao final da consulta preliminar.

A Île-de-France Mobilités está organizando uma reunião pública na quarta-feira, 18 de junho de 2025, um novo passo importante nesta consulta em andamento. O objetivo desta reunião é compartilhar com você os cenários mais recentes em estudo e a análise de soluções alternativas. Esta reunião também será uma oportunidade para fazer suas perguntas e compartilhar suas observações.

O diálogo continuará então a conduzir a um cenário consolidado, que será apresentado na investigação pública prevista para 2026.

📍 Vejo você na quarta-feira, 18 de junho de 2025, em Clamart , das 19h às 21h30 (Salle Hunebelle, Pl. Jules Hunebelle, 92140 Clamart).