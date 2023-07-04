Um olhar para trás no primeiro workshop contributivo
Publicado em
Na quinta-feira, 6 de abril de 2023, foi realizado o primeiro workshop contributivo em torno da questão: "O bonde: superfície ou túnel?"
Cerca de 70 participantes tiveram a oportunidade de trocar durante duas sequências colaborativas:
- As condições para a integração do bonde no território
- Necessidades de mobilidade no território
Para isso, após um período de apresentação do tema por Olivier MAHIEU e Xavier SANCHEZ, Gerentes de Projeto de Bondes, os participantes tiveram à disposição mapas colaborativos para completar com suas perguntas e observações de acordo com cada cenário.
Sequência 1 – "Sua visão de integração no território" através do prisma dos seguintes critérios:
- Terra
- Obra
- Características urbanas
- Mobilidade suave e intermodalidade
- Ambiente natural
Sequência 2 – "Sua visão da oferta de mobilidade" através do prisma dos seguintes critérios:
- Coexistência com outros modos
- Tempo de viagem confiável
- Serviço
- Horários de viagem e conexão
- Experiência do Viajante
Ao final do workshop, os materiais colaborativos foram pendurados nas paredes da sala, para que os participantes pudessem descobrir as contribuições dos outros grupos e acrescentar mais, se necessário.
Agradecemos pela riqueza das contribuições feitas durante este workshop.
As atas com os mapas completos e os materiais de apresentação distribuídos durante a reunião serão publicados em breve neste site.