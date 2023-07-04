Um olhar para trás no primeiro workshop contributivo

Na quinta-feira, 6 de abril de 2023, foi realizado o primeiro workshop contributivo em torno da questão: "O bonde: superfície ou túnel?"

Cerca de 70 participantes tiveram a oportunidade de trocar durante duas sequências colaborativas:

As condições para a integração do bonde no território

Necessidades de mobilidade no território

Para isso, após um período de apresentação do tema por Olivier MAHIEU e Xavier SANCHEZ, Gerentes de Projeto de Bondes, os participantes tiveram à disposição mapas colaborativos para completar com suas perguntas e observações de acordo com cada cenário.