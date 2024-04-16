Uma retrospectiva dos workshops por setor
Nos dias 20, 27 e 30 de março de 2024, três oficinas foram organizadas em Clamart em cada um dos setores da extensão do bonde T10: a estação, o centro da cidade e o bairro Jardin Parisien.
O objetivo desses workshops foi estabelecer um inventário compartilhado da situação, identificando juntos os usos e práticas específicos de seus bairros.
Os workshops foram estruturados em torno de duas sequências: uma exploração no campo, seguida por trabalho colaborativo em sala de aula.
Essas reuniões despertaram grande entusiasmo e destacaram vários pontos essenciais para a continuidade do projeto e dos estudos.
Esses workshops reuniram mais de 90 participantes no total. Obrigado pela participação! Suas contribuições possibilitarão enriquecer estudos futuros e refinar as condições para a integração do projeto ao território, setor por setor.
Devido à mobilização gerada por esses workshops, algumas pessoas na lista de espera não puderam participar. Os materiais de contribuição distribuídos aos participantes foram enviados para que todos pudessem enviar suas observações para a Île-de-France Mobilités.
As atas das discussões serão publicadas em breve neste site.