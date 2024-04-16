Uma retrospectiva dos workshops por setor

Nos dias 20, 27 e 30 de março de 2024, três oficinas foram organizadas em Clamart em cada um dos setores da extensão do bonde T10: a estação, o centro da cidade e o bairro Jardin Parisien.

O objetivo desses workshops foi estabelecer um inventário compartilhado da situação, identificando juntos os usos e práticas específicos de seus bairros.

Os workshops foram estruturados em torno de duas sequências: uma exploração no campo, seguida por trabalho colaborativo em sala de aula.