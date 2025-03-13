Uma retrospectiva dos workshops por setor

No início de fevereiro de 2025, muitos de vocês participaram dos workshops setoriais organizados pela Île-de-France Mobilités como parte da consulta em andamento sobre o projeto de extensão do bonde T10

3 oficinas presenciais:

· quarta-feira, 5 de fevereiro, para o setor do centro da cidade de Clamart

· Quarta-feira, 12 de fevereiro, para o setor Jardin Parisien

· Quinta-feira, 13 de fevereiro, para o setor da estação Clamart

3 oficinas remotas (para pessoas na lista de espera):

· quarta-feira, 27 de fevereiro, para o setor do centro da cidade de Clamart

· Quarta-feira, 28 de fevereiro, para o setor Jardin Parisien

· Quinta-feira, 04 de março, para o setor da estação Clamart

Esses workshops possibilitaram, para cada setor, apresentar o progresso dos estudos preliminares, bem como os diferentes cenários previstos para a implementação das estruturas. As discussões permitiram um diálogo aprofundado com a equipe do projeto para a extensão do bonde T10.

Para consultar os relatórios e materiais de apresentação dos workshops, clique aqui!