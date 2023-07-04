Um olhar para trás nas primeiras reuniões locais
Publicado em
Mais de 300 pessoas já tiveram a oportunidade de conhecer as equipes da Île-de-France Mobilités nas arquibancadas locais de Clamart e Châtenay-Malabry nas últimas duas semanas. Foi uma oportunidade para apresentar o projeto, responder às diversas perguntas e trocar com os habitantes do território.
Outros eventos estão programados para os próximos dias:
- 14 de março de 2023, das 18h às 20h, no bairro Jardin Parisien em Clamart
- 17 de março de 2023, das 9h às 11h, no mercado Plessis-Robinson
- 2 de março de 2023, das 11h às 13h, no Hospital Béclére, em Clamart
Vá à área da pauta para saber tudo sobre as reuniões de consulta!