Reunião pública em 17 de outubro: novo momento para discussão antes da consulta continuar!

Organizada em 17 de outubro de 2023, das 19h às 21h30, na sala Hunebelle em Clamart, a reunião pública tinha como objetivo apresentar os resultados da consulta, as decisões tomadas ao final dela, bem como os compromissos da Île-de-France Mobilités para a continuidade do projeto.

Esse novo período de intercâmbio com o público, após a consulta preliminar de 27 de fevereiro a 24 de abril, contou com cerca de 150 participantes.

Uma reunião e um tempo de perguntas e respostas repleto de lições, que mais uma vez demonstraram a forte mobilização e as demandas do público.

Clique aqui para acessar o material da apresentação!

Clique aqui para acessar o relatório das trocas!