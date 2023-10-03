Extensão do bonde T10: nos vemos na reunião pública em 17 de outubro de 2023!
Publicado em
De 27 de fevereiro a 24 de abril de 2023, muitos de vocês participaram da consulta preliminar sobre a extensão do bonde T10. Isso permitiu múltiplas trocas e contribuições que foram numerosas, ricas e comprovadas.
A consulta sobre a extensão da T10 foi...
- 12 encontros foram organizados em Clamart, Châtenay-Malabry e Plessis-Robinson
- Mais de 1200 participantes nas reuniões
- Mais de 15.000 visitas ao site
- Mais de 3400 contribuições escritas
- 21 Cadernos de atores
Vejo você na reunião pública em 17 de outubro de 2023! Será uma oportunidade para apresentar os resultados dessa consulta, as decisões tomadas ao final dela e os compromissos da Île-de-France Mobilités para a continuidade do projeto.
Quando?
Terça-feira, 17 de outubro de 2023
19h – 21h30
Onde?
Place Jules Hunebelle
92 140 Clamart