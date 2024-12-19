Em 2025, continuaram os estudos preliminares e a consulta

A consulta preliminar realizada entre 27 de fevereiro e 24 de abril de 2023, na qual muitos de vocês participaram, possibilitou manter o princípio da extensão do túnel do bonde T10.

A fase preliminar de estudo , lançada na primavera de 2024, tem como objetivo refinar os diferentes cenários para essa extensão do túnel:

A primeira parte desta fase de estudos, que está atualmente em andamento, possibilita refinar o(s) cenário(s) mais favorável por meio de uma análise comparativa e multicritério.

A segunda parte consistirá em uma análise aprofundada do(s) cenário(s) identificado(s) como os mais favoráveis: projeto e condições para a construção das estruturas, métodos detalhados para inserir as emergências na superfície, princípios de faseamento e organização dos locais, etc.

Ao final dos estudos preliminares, um cenário consolidado e um estudo de impacto podem ser apresentados como parte de uma investigação pública para coletar as observações de todas as partes interessadas.

Como parte da consulta em andamento, a Île-de-France Mobilités gostaria de compartilhar com você o progresso dos estudos preliminares. Após um primeiro ano pontuado pelo relatório provisório do fiador, a consulta em andamento continuará a partir do início de 2025. Em janeiro, o boletim nº 4 distribuído e disponibilizado online fornecerá informações sobre um novo ciclo de reuniões para compartilhar os resultados dos estudos e coletar suas impressões sobre as soluções de integração escolhidas.

