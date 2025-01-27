As inscrições para os workshops de fevereiro de 2025 terminam

Em 2024, um ciclo de workshops realizado com o povo de Clamar levou ao desenvolvimento conjunto de um diagnóstico por setor. Esse pré-requisito essencial para o lançamento dos estudos possibilitou direcionar de forma detalhada e precisa os pontos de atenção e particularidades dos seus bairros. Esses dados são material valioso para a equipe do projeto e o escritório de projeto, que estão presentes nessas reuniões. Os estudos em andamento possibilitam abordar concretamente as diversas lições aprendidas nesses workshops, incluindo a melhoria da conexão na estação Clamart, a busca pelo melhor serviço possível para a cidade e a otimização da inserção de estruturas na superfície.

A Île-de-France Mobilités está organizando um novo ciclo de workshops em fevereiro de 2025 para apresentar o progresso dos estudos em relação aos resultados da análise comparativa dos diferentes cenários para a instalação e inserção das estruturas.

Devido à forte mobilização gerada por esse ciclo de oficinas, as inscrições estão agora fechadas. A Île-de-France Mobilités está comprometida em permitir a participação de um número máximo de pessoas dentro do limite de capacidade dos quartos disponíveis.