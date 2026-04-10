Destaques do projeto e da consulta em 2026 - início de 2027

A Île-de-France Mobilités está finalizando os estudos preliminares para a extensão do bonde T10 entre as estações Jardin Parisien e Gare de Clamart. Vários marcos importantes estão no horizonte para os próximos meses e até o início de 2027.

Junho de 2026: apresentação do projeto selecionado ao público

Ao final dos estudos preliminares, o projeto selecionado para a investigação pública será apresentado ao público em uma reunião informativa pública em Clamart. Trocas específicas ocorrerão com os proprietários envolvidos. A reunião pública permitirá compartilhar as características do projeto e os princípios de organização do local, que serão aprimorados nas fases subsequentes do estudo.

Verão de 2026: deliberação do Conselho de Diretores da Île-de-France Mobilités sobre o arquivo da investigação pública

O arquivo da investigação pública, contendo o estudo de impacto do projeto, será submetido neste verão ao conselho de administração da Île-de-France Mobilités para aprovação. Posteriormente, será enviado à prefeitura para exame.

Outono de 2026 – início de 2027: exame do arquivo pelos serviços estaduais e inquérito público

O arquivo da investigação pública será examinado pelas autoridades competentes (Autoridade Ambiental e Secretaria-Geral de Investimento) antes da investigação pública, antes da obtenção da declaração de utilidade pública, que deve começar até o início de 2027. Isso permitirá que o público seja informado e se expresse sobre o projeto. Ao final da investigação pública, a comissão emitirá um parecer permitindo ao prefeito expressar suas opiniões sobre a utilidade pública do projeto.

Informações sobre os próximos horários de diálogo serão publicadas em breve no site.