Bonde T10: o número de passageiros supera as expectativas

Dois anos após a inauguração da linha, o bonde T10 que liga Antony (Croix de Berny) a Clamart (Jardin Parisien) em 20 minutos apresenta dados de passageiros maiores do que o esperado. Esse sucesso atesta o serviço prestado pela linha aos habitantes e usuários do sul dos Hauts-de-Seine.

Os números de passageiros para o primeiro semestre de 2025 no bonde T10 são os seguintes:

Quase 30.000 passageiros em média por dia nos dias úteis

Mais de 23.000 passageiros no sábado e 16.000 no domingo em média

e A parada mais movimentada : La Croix de Berny, com 8.000 passageiros que embarcam todos os dias (em ambos os sentidos) durante a semana

Para apoiar essa dinâmica, completar a rede e atender às necessidades de viagem para a futura linha 15 do metrô, a Île-de-France Mobilités está estudando as condições para realizar uma extensão da T10 até a estação Clamart.