A ata da reunião pública está disponível!

Na quarta-feira, 18 de junho de 2025, a Île-de-France Mobilités veio te encontrar. A equipe do projeto apresentou os estudos das alternativas, bem como das modalidades para a inserção da solução de túnel selecionadas até o momento.

As atas desta reunião pública, assim como os estudos de alternativas para ônibus e bondes na superfície e no subsolo, já estão disponíveis.