Consulta contínua - confira o primeiro relatório intermediário!

O primeiro relatório provisório da consulta em andamento está online! Este texto foi escrito por Sylvie Haudebourg, garantidora da consulta contínua nomeada pela Comissão Nacional de Debate Público.

Acompanhamento dos compromissos do proprietário do projeto, métodos de consulta e diálogo implementados, conteúdo das trocas com o público e principais temas discutidos... O relatório repassa a sequência de associações públicas realizadas entre o outono de 2023 e a primavera de 2024 e apresenta a opinião do fiador sobre o andamento da consulta.

A consulta em andamento, portanto, será objeto de um relatório provisório do fiador a cada ano, até a organização da investigação pública, a próxima fase da participação pública.