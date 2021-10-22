O balanço patrimonial e compromissos

Bonde

ExtensãoJardin Parisien > Gare de Clamart

Ao final da consulta preliminar, os garantidores da Comissão Nacional para o Debate Público (CNDP) elaboraram um relatório e formularam pedidos e recomendações para a atenção da Île-de-France Mobilités. Como parte da resposta do proprietário do projeto à avaliação dos fiadores, a Île-de-France Mobilités assumiu os seguintes compromissos para a continuidade da consulta:

  • continuar o projeto de ampliação do túnel buscando todas as otimizações possíveis em relação às variantes propostas durante a consulta;
  • examinar e avaliar, como parte dos estudos adicionais, as novas alternativas propostas pelos participantes durante a consulta em relação às questões identificadas.

Esses são os compromissos apresentados e aprovados na sessão plenária do CNDP em 6 de setembro de 2023.

Para saber mais, você pode ler abaixo os resultados da consulta e a resposta do proprietário do projeto!

