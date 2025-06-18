Bonde

ExtensãoJardin Parisien > Gare de Clamart

Consulta contínua (2023-2025)

Reunião Pública junho de 2025

Apoio à reunião pública de 18 de junho de 2025

Ata - Reunião Pública

18 juin 2025

Estudos, soluções alternativas, modo barramento

Juin 2025

Estudos e soluções alternativas para o modo bonde

Juin 2025

Oficinas da Primavera de 2024

Relatório do workshop no distrito Jardin Parisien - 30 de março de 2024

Relatório do Workshop do Setor do Centro - 27 de março de 2024

Relatório da oficina no setor da estação - 20 de março de 2024

Oficinas da Primavera de 2025

Atas do Workshop do Setor Central - 5 de fevereiro de 2025

Apoio ao Workshop do Setor Central - 5 de fevereiro de 2025

Relatório do workshop no setor Jardin Parisien - 12 de fevereiro de 2025

Apoio ao workshop do setor Jardin Parisien - 12 de fevereiro de 2025

Relatório do workshop no setor da estação Clamart - 12 de fevereiro de 2025

Apoio à oficina no setor da estação Clamart - 12 de fevereiro de 2025

Audições de atores

Resumo das audiências com as partes interessadas

Relatórios anuais do fiador

Relatório provisório da consulta contínua (outubro de 2023 - setembro de 2024)

Relatório provisório da consulta em andamento (outubro de 2024 - setembro de 2025)