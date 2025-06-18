ExtensãoJardin Parisien > Gare de Clamart
Consulta contínua (2023-2025)
Atualizado em
Reunião Pública junho de 2025
Apoio à reunião pública de 18 de junho de 2025
Ata - Reunião Pública
18 juin 2025
Estudos, soluções alternativas, modo barramento
Juin 2025
Estudos e soluções alternativas para o modo bonde
Juin 2025
Oficinas da Primavera de 2024
Relatório do workshop no distrito Jardin Parisien - 30 de março de 2024
Relatório do Workshop do Setor do Centro - 27 de março de 2024
Relatório da oficina no setor da estação - 20 de março de 2024
Oficinas da Primavera de 2025
Atas do Workshop do Setor Central - 5 de fevereiro de 2025
Apoio ao Workshop do Setor Central - 5 de fevereiro de 2025
Relatório do workshop no setor Jardin Parisien - 12 de fevereiro de 2025
Apoio ao workshop do setor Jardin Parisien - 12 de fevereiro de 2025
Relatório do workshop no setor da estação Clamart - 12 de fevereiro de 2025
Apoio à oficina no setor da estação Clamart - 12 de fevereiro de 2025
Audições de atores
Resumo das audiências com as partes interessadas
Relatórios anuais do fiador
Relatório provisório da consulta contínua (outubro de 2023 - setembro de 2024)
Relatório provisório da consulta em andamento (outubro de 2024 - setembro de 2025)