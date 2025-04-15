ExtensãoJardin Parisien > Gare de Clamart
Como serão feitas as aquisições de terras?
As aquisições de terras identificadas no âmbito do projeto não foram interrompidas neste estágio. Eles dependem da localização das estruturas, das técnicas de construção e da organização do trabalho, que serão especificados nos demais estudos. O projeto terá que passar por várias etapas importantes antes do início de qualquer aquisição de terras, incluindo a investigação pública antes da obtenção da declaração de utilidade pública. Como bilhete, a investigação pública está planejada neste estágio na segunda metade de 2026.