Por que uma estação traseira é necessária no terminal da Gare de Clamart?

Primeiramente, lembra-se que esse cenário não é, neste momento, o preferido pela Île-de-France Mobilités, dado seu impacto no território.

Neste estágio dos estudos, é proposta uma estação traseira, que é a solução mais robusta para garantir o funcionamento suave do T10 estendido, cuja frequência será aumentada em comparação com a atual T10. Essa configuração permite que os trens de bonde sejam estacionados e retornados sem interferir na chegada ou saída dos trens da estação. Vale ressaltar que o outro terminal da T10 em Croix-de-Berny está configurado como uma ante-estação, que exporta restrições operacionais adicionais para o terminal na estação Clamart.

Estudos adicionais estão planejados posteriormente para confirmar o cenário que será selecionado no terminal e especificar suas características. Embora impactos em terrenos construídos privados tenham sido identificados em conexão com a criação de uma estação traseira no cenário 2 (rota T10 no eixo Boulevard des Frères Vigouroux), esse cenário não é o preferido até hoje pela Île-de-France Mobilités devido aos seus impactos no terreno.