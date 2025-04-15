Como as carreiras no setor são consideradas?

Neste estágio dos estudos, foi adotado como hipótese prudencial estudar rotas que evitem interfaces com pedreiras tanto quanto possível (o que, na prática, exige contorná-las remotamente).

No decorrer dos estudos, dependendo da escolha das localizações das plantas e dos resultados da campanha de investigação geotécnica, a rota pode ser ajustada e, se necessário, o projeto incluirá o tratamento de certas pedreiras (por exemplo, preenchendo-as). Esses tratamentos serão realizados em conformidade com os padrões e regras da arte para garantir que o trabalho seja realizado com segurança.