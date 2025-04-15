Como vocês vão levar em conta o tráfego no distrito e garantir que ônibus e trânsito rodoviário sejam mantidos?

Ônibus e carros poderão circular durante as obras? Controlar o impacto no tráfego é uma questão importante nas estações e terminais. Os impactos serão especificados nos demais estudos: eles dependerão dos direitos de passagem necessários para realizar o trabalho de acordo com o cenário escolhido (entre os propostos para consulta). Medidas serão tomadas para limitar ao máximo o impacto no tráfego (ônibus, carros, bicicletas, pedestres, etc.) durante as obras.