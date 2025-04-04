Como os veículos pesados serão usados para realizar o trabalho?

O trabalho gerará a circulação de veículos pesados que abastecerão o local e evacuarão o solo escavado para a construção das estruturas (túnel, estações, estruturas auxiliares). O plano de tráfego de veículos pesados e a logística do local serão especificados nas próximas fases dos estudos, com base no cenário de extensão escolhido. Um dos desafios será limitar o transtorno associado a esse tráfego para os moradores locais