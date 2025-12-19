Como são realizadas as contagens e previsões de passageiros no bonde T10?

Existem várias fontes de dados para estimar e monitorar o número de visitantes da T10:

Validação dos bilhetes de transporte ao embarcar no bonde (por natureza, esses dados subestimam o uso da linha: fenômeno de fraude, não validação ou falha de equipamento)

Contagens de embarque e desembarque de passageiros realizadas de forma pontual e em um determinado dia (campanha realizada em abril de 2025)

Levantamentos de origem e destino realizados de forma ad hoc (campanha realizada em abril de 2025)

Dados automáticos de contagem de portas (esses dados estão em processo de certificação e ainda não são qualificados)

Os dados abertos incluem os dados de validação de bilhetes eletrônicos. Eles só levam em conta certos ingressos (por exemplo, tickets antigos magnéticos/em papel não são contabilizados). Além disso, o bonde pode estar sujeito a não validação (devido à ausência ou esquecimento de um bilhete) ou a falhas de equipamentos dos validadores.

Com esses dados, valorizamos mais as tendências de longo prazo do que os números entregues.

O número anunciado na reunião pública e no site baseia-se em contagens manuais realizadas ao longo de toda a linha; essa fonte é muito mais confiável e registra a frequência real em um determinado dia. Nos próximos meses, se as contagens automáticas forem qualificadas, a frequência poderá ser monitorada dinamicamente.

Como em todos os projetos da Île-de-France Mobilités, as previsões de passageiros do T10 são feitas com o modelo ANTONIN. Este último leva em conta os diversos fatores que influenciam a mobilidade, em particular as mudanças na oferta de transporte e a dinâmica territorial proporcionada pelo Instituto da Região de Paris.

As previsões de público são baseadas em todos os dados mencionados acima. Para o 10º trimestre, as contagens e a pesquisa realizadas em abril de 2025 servem como referência, possibilitando a verificação da capacidade do modelo de reproduzir o modelo existente, um passo essencial antes de qualquer trabalho de previsão. Deve-se notar que a frequência observada nessas contagens está alinhada com as previsões de frequência no horário de pico da manhã apresentadas à investigação pública da fase 1 do T10. O uso diário da linha é maior do que o esperado.